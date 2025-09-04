Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Stadtverwaltung

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in das Gebäude der Stadtverwaltung Eschwege am Obermarkt in Eschwege ein. Zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten auf diesen Weg in einen Büroraum. Von dort aus wurden zwei weitere Büroräume aufgesucht und am Ende eine Kaffeekasse mit ca. 30 - 40 Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell