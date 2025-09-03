Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Vereinsheim

Zwischen dem 01.09.25, 18:00 Uhr und dem 02.09.25, 08:00 Uhr wurde in das Vereinsheim der SV 07 Eschwege eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten hierzu die Eingangstür massiv auf. Zudem wurde eine weitere Tür beschädigt, so dass sich der Sachschaden auf ca. 5000 EUR beläuft. Entwendet wurde aus einer Geldkassette eine geringe Menge Bargeld.

Versuchter Einbruch in Turnhalle

Zwischen dem 29.08.25 und heute Morgen haben unbekannte Täter versucht in die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule im Wacholderweg in Eschwege einzubrechen. Diese versuchten die Eingangstür des Zuschauereingangs zur Turnhalle aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An der Holztür sowie am Schließblech entstand entsprechend Sachschaden.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

