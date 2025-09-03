PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 15:30 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 53-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw in der Werragasse in Schwebda auszuparken. Dabei rutschte sie von der Bremse ab, wodurch das Auto auf den davor geparkten Pkw fuhr. Dieser wurde wiederum auf den davor stehenden Sprinter geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Einbruch

Zwischen dem 01.09.25, 18:00 Uhr und dem 02.09.25, 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in der Forstgasse in Eschwege in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelte man eine Tür zu einem kleinen Toilettenraum auf, wodurch Sachschaden von ca. 250 EUR entstand. Aus dem Toilettenraum selbst wurde nichts entwendet. Inwieweit der oder die Täter beabsichtigten auf diesen Weg in ein angrenzenden Geschäftsraum einzudringen ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 26.08.25, 17:00 Uhr und dem 01.09.25, 14:00 Uhr wurden sämtliche Reifen eines Anhängers, der in der Ladestraße in Grebendorf abgestellt war, beschädigt. Unbekannte stachen in alle vier Reifen ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Kennzeichendiebstahl

Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl amtlicher Kennzeichen (B-BZ 6489), die an einem Pkw Renault angebracht waren. Das Fahrzeug war im Steinweg in Wanfried geparkt. Die Tat ereignete sich bereits am 28.08.25, um 01:23 Uhr. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Einbruch

Am gestrigen Dienstag drang ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Frauenmarkt" in Witzenhausen ein. Gewaltsam wurde die Terrassentür des Anwesen aufgebrochen und im Anschluss aus der Wohnung diverse Gegenstände entwendet. Darunter auch ein Fernseher, Bettwäsche und Pelzmäntel. Während der Tatzeit, die zwischen 09:00 Uhr und 19:30 Uhr lag, wurde durch Zeugen eine männliche Person gesehen. Diese wurde gegen 17:00 Uhr auf dem Grundstück bemerkt und für einen Handwerker gehalten, da er eine weiße Staubmaske trug. Weiterhin ist nur bekannt, dass der Tatverdächtige ca. 50 Jahre alt sein soll. Der Gesamtschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 10:24

    POL-ESW: Pressebericht vom 02.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Seitlicher Zusammenstoß Um 13:00 Uhr befuhr gestern Mittag ein 63-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die B 249 in Richtung Meißner. Im zweispurigen Streckenabschnitt beabsichtigte er von der rechten auf die linke Fahrspur zu wechseln. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einem 42-jährigen Eschweger gefahren wurde. Sachschaden: ca. 8000 EUR. Gegen Verkehrsschild gefahren ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 11:19

    POL-ESW: Pressebericht vom 01.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Mit Fahrrad gestürzt Um 19:58 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 67-Jähriger aus Eschwege mit einem Fahrrad die Landstraße in Niederhone. Beim Auffahren auf einen Gehweg stürzte der 67-Jährige mit dem Fahrrad und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand nach erster Betrachtung nicht. Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 10:57 Uhr parkte gestern Vormittag eine ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 13:25

    POL-ESW: Pressebericht 29.08.2025 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 1250 Euro Am Freitagmorgen sind sich um 07.25 Uhr ein 46-Jähriger aus Naunhof (LK Leipzig) und ein 27-Jähriger aus Berkatal mit ihren Fahrzeugen (jeweils Kleintransporter) auf der Kreisstraße K 41 zwischen Vockerode und Wolfterode entgegengekommen. Im Vorbeifahren kollidierten die beiden Fahrzeuge im Bereich der linken Außenspiegel, wodurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren