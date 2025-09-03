Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.09.25

Eschwege (ots)

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 15:30 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 53-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw in der Werragasse in Schwebda auszuparken. Dabei rutschte sie von der Bremse ab, wodurch das Auto auf den davor geparkten Pkw fuhr. Dieser wurde wiederum auf den davor stehenden Sprinter geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Einbruch

Zwischen dem 01.09.25, 18:00 Uhr und dem 02.09.25, 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in der Forstgasse in Eschwege in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelte man eine Tür zu einem kleinen Toilettenraum auf, wodurch Sachschaden von ca. 250 EUR entstand. Aus dem Toilettenraum selbst wurde nichts entwendet. Inwieweit der oder die Täter beabsichtigten auf diesen Weg in ein angrenzenden Geschäftsraum einzudringen ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 26.08.25, 17:00 Uhr und dem 01.09.25, 14:00 Uhr wurden sämtliche Reifen eines Anhängers, der in der Ladestraße in Grebendorf abgestellt war, beschädigt. Unbekannte stachen in alle vier Reifen ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Kennzeichendiebstahl

Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl amtlicher Kennzeichen (B-BZ 6489), die an einem Pkw Renault angebracht waren. Das Fahrzeug war im Steinweg in Wanfried geparkt. Die Tat ereignete sich bereits am 28.08.25, um 01:23 Uhr. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Einbruch

Am gestrigen Dienstag drang ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Frauenmarkt" in Witzenhausen ein. Gewaltsam wurde die Terrassentür des Anwesen aufgebrochen und im Anschluss aus der Wohnung diverse Gegenstände entwendet. Darunter auch ein Fernseher, Bettwäsche und Pelzmäntel. Während der Tatzeit, die zwischen 09:00 Uhr und 19:30 Uhr lag, wurde durch Zeugen eine männliche Person gesehen. Diese wurde gegen 17:00 Uhr auf dem Grundstück bemerkt und für einen Handwerker gehalten, da er eine weiße Staubmaske trug. Weiterhin ist nur bekannt, dass der Tatverdächtige ca. 50 Jahre alt sein soll. Der Gesamtschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

