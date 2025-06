LPI-SHL: Kanaldeckel auf Straße gelegt

Meiningen (ots) - Eine 59-jährige Autofahrerin befuhr Donnerstagvormittag die Marienstraße in Meiningen in Richtung Stadtmitte. Die 28-jährige Pkw-Fahrerin vor ihr musste verkehrsbedingt stoppen und das bemerkte die 59-Jährige zu spät und fuhr auf. Die Jüngere kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

