Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 09:00 Uhr beabsichtigte gestern Morgen ein 59-Jähriger aus Hemmingen mit seinem Pkw in der Hauptstraße in Oberdünzebach einzuparken. Dabei fuhr er gegen einen dort geparkten Pkw Seat, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand.

Polizei Sontra

Gegen Leitplanke gefahren

Um 10:09 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 48-Jähriger aus Belarus mit einem Sattelzug die Landestraße zwischen Nentershausen und Sontra. Dabei bog er fälschlicherweise in Richtung Sontra (Fuldaer Straße) ab. Als er dies bemerkte, beabsichtigte er im Einmündungsbereich zu wenden und beschädigte dabei mit dem Auflieger die dortige Leitplanke. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 12:04 Uhr befuhr gestern Mittag ein 68-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies ein nachfolgender 33-Jähriger aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Wildunfälle

Mit einem Wildschwein kollidierte heute früh, um 05:00 Uhr, ein 47-Jähriger aus Hessisch Lichtenau, der mit seinem Pkw die L 3147 zwischen Hopfelde und Hessisch Lichtenau befuhr. Das Wildschwein lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR.

Eine halbe Stunde später kam es auf der B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode zu einem Wildunfall. Zu dieser Zeit war ein 29-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw in Richtung Großalmerode unterwegs, als zwei Rehe seitlich gegen das Auto liefen. Beide Tiere überlebte den Aufprall nicht; der Sachschaden am Auto wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Rennrad und Pedelec stoßen zusammen

Um 17:57 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 37-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pedelec die L 3389 zwischen Roßbach und Dohrenbach. In der Bilsteinstraße in Dohrenbach beabsichtigte sie nach links abzubiegen und setzte dazu den am Pedelec angebrachten Blinker. Als sie abbiegen wollte, wurde sie von einem nachfolgenden 67-Jährigen aus Kassel überholt, der mit einem Rennrad unterwegs war, wodurch es zum Zusammenstoß beider Zweiräder kam. Der 67-Jährige kam mit dem Rad zu Fall und verletzte sich leicht. An den Rädern entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell