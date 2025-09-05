Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.09.25

Polizei Eschwege

Unfallfluchten

Um 09:10 Uhr befuhr am gestrigen Morgen ein Sattelzug die Bahnhofstraße in Reichensachsen. Während der Sattelzug in die Landstraße einbog, kam es zur Kollision zwischen dem Auflieger des Sattelzuges und dem Pkw einer 40-jährigen aus der Gemeinde Wehretal, die von der Landstraße in die Bahnhofstraße abbog. An deren Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Eine weitere Unfallflucht wird aus Bad Sooden-Allendorf angezeigt. Dort wurde zwischen dem 03.09.25, 20:00 Uhr und dem 04.09.25, 07:30 Uhr ein in der Rosenstraße am Fahrbahnrand geparkter Ford Focus vermutlich beim Vorbeifahren angefahren und im auf der Fahrerseite beschädigt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Einbruch in Arztpraxis

Zwischen dem 03.09.25, 16:30 Uhr und dem 04.09.25, 07:30 Uhr verschaffte sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Arztpraxis "An den Anlagen" in Eschwege. Dort wurden diverse Fentanyl-Pflaster sowie eine schwarze Geldkassette mit einem geringeren Bargeldbetrag entwendet. Neben einer Tür wurde auch ein Schrank beschädigt; der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Am 03.09.25, zwischen 19:00 Uhr und 23:30 Uhr, wurde in der Landgrafenstraße in Eschwege der rechte Außenspiegel eines dort abgestellten Pkw Seat Alhambra durch Unbekannte abgeschlagen oder abgetreten. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Um 12:00 Uhr ereignete sich gestern Mittag ein Unfall auf der L 3247 in der Gemarkung von Altefeld zwischen einem 68-Jährigen Motorradfahrer aus Rotenburg a.d. Fulda und einem 60-Jährigen Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt; an den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kennzeichendiebstahl

In der Nacht vom 03./04.09.25 wurden in der Straße "Marktplatz" in Sontra das vordere amtliche Kennzeichen (ESW-KL 116) von einem Pkw Audi abgeschraubt und entwendet. Der Sachschaden wird mit 25 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

