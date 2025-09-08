Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche - hohe Sachschäden

Eschwege (ots)

Heute Morgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in das Gebäude einer Praxis in der Boyneburger Straße in Eschwege eingebrochen waren. Hierzu wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und die Verglasung einer Zwischentür eingeschlagen. Auch waren an der Hauseingangstür Beschädigungen festzustellen, so dass ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR entstand. Der oder die Täter entwendeten aus dem Bereich der Rezeption mehrere Blankorezepte.

Über das vergangene Wochenende war auch die Brüder-Grimm-Schule Ziel von Einbrechern. Nachdem der oder die Täter in das Schulgebäude eingedrungen waren, versuchte man im Gebäudeinnern mehrere Türen aufzubrechen, was jedoch misslang. Es blieb daher beim Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Kripo unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

