Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall nach Wildunfall

Um 20:23 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 52-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege. Als ein Reh auf die Bundesstraße lief bremste er sein Auto stark ab, worauf der nachfolgende 20-Jährige aus Sontra die Situation zu spät erfasste und mit seinem Auto auf den Pkw des 52-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls musste die B 452 in diesem Abschnitt bis 21:45 Uhr wegen auslaufender Betriebsstoffe und herumliegender Fahrzeugteile voll gesperrt werden. Das Auto des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen 21:45 Uhr konnte die Vollsperrung weder aufgehoben werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (Angaben zur Höhe liegen noch nicht vor). Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Zwischen dem 08.09.25, 18:00 Uhr und dem 09.09.25, 10:30 Uhr ereignete sich in der Schulstraße in Sontra eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde schwarzer Pkw Ford, der am Fahrbahnrand geparkt war, vermutlich beim Vorbeifahren angefahren und beschädigt. An dem Ford entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 18:19 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 55-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die Spangenberger Straße in Hessisch Lichtenau. In einer Rechtskurve kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab und rutschte mit der rechten Fahrzeugseite in einen Graben. Der Pkw wurde im Bereich der Achse beschädigt und war somit nicht mehr fahrbereit. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Sachbeschädigung an Schranke

Zwischen dem 31.08.25 und dem 07.09.25, 12:00 Uhr wurde der Metallbolzen einer Durchfahrtsschranke der Orthopädischen Klinik "Am Mühlberg" in Hessisch Lichtenau (in Richtung Hirschhagen) zerstört, mit dem Ziel die Schranke zu öffnen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird mit ca. 50 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Brand

Um 20:21 Uhr wurde gestern Abend ein Wohnungsbrand in der Brückenstraße in Witzenhausen gemeldet. Dort kam es in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Feuer in einem Schlafzimmer. Der 31-Jährige Bewohner hatte dort eine "Räucherrolle" aufgestellt und diese unbeaufsichtigt gelassen. Dadurch kam es zu einem Brand in dem Zimmer. Durch die Löscharbeiten der örtlichen Feuerwehr, die mit 45 Einsatzkräften im Einsatz waren, wurde auch die Decke der darunter liegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen, so dass diese gestern Abend nicht bewohnbar war. Personen wurden nicht verletzt; der Sachschaden dürfte bei ca. 10 - 15.000 EUR liegen. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell