Polizei Eschwege

POL-ESW: Sporttasche mit Bargeld und Kreditkarten geklaut; Diebe nutzen geklaute Kreditkarten für weitere Straftaten; Polizei in Eschwege bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Bei einem Diebstahl in der Parkanlage "An den Anlagen" in Eschwege erbeuteten unbekannte Täter am Mittwoch eine Sporttasche u.a. mit Bargeld und Kreditkarten. Neben dem Diebstahl verwendeten die Unbekannten die Kreditkarten in der Folge auch dazu, um weitere Ware betrügerisch zu erlangen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschwege hat in dem Zusammenhang jetzt mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet in den Fällen um Hinweise.

>>>Diebstahl von Sporttasche "An den Anlagen"

Am gestrigen Mittwoch stellte ein 27-Jähriger aus Kassel seine Sporttasche in der Parkanlage "An den Anlagen" auf dem Gelände des Kiosks "Späti 37" ab. Im Anschluss hielt sich der Mann etwa zwischen 12.30 Uhr und 12.55 Uhr im Innenraum des Kiosks auf. In dem besagten Zeitraum nahmen unbekannte Täter die Tasche schließlich unbemerkt an sich, die neben Sportsachen u.a. einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag, verschiedenen Kreditkarten und auch persönliche Dokumente enthielt.

>>>Unbekannte Diebe setzten geklaute Kreditkarte bei Einkäufen ein

Wie sich im Nachgang des Diebstahls herausstellte, verwendeten die Diebe eine geklaute Kreditkarte in der Folge auch gleich dazu, um auf betrügerische Weise mehrere Einkäufe im 10-Euro-Bereich in der Innenstadt zu tätigen bzw. dieses zu versuchen. Die Täter richteten dadurch letztlich einen weiteren Vermögensschaden im niedrigen 3-stelligen Bereich an. Sie scheiterten aber an einem Zigarettenautomaten und auch bei dem Versuch, am Mittwoch gegen 14.41 Uhr in der Schlossgalerie Eschwege am "Stad" eine hochpreisige Jacke in einem Sportgeschäft zu erwerben. Zu dem Zeitpunkt war die geklaute Karte von dem Geschädigten bereits gesperrt worden.

Die Beamten der Polizei Eschwege ermitteln in dem Gesamtzusammenhang jetzt wegen Diebstahls, sowie in zwei Fällen wegen Computerbetruges und in einem Fall wegen versuchten Computerbetruges. Hinweise nimmt die Polizei Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

