Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 09:00 Uhr befuhr gestern Morgen ein 51-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die L 3242 von Frankershausen in Richtung B 27. In einer Rechtskurve kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen die dortige Leitplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück über die Fahrbahn in einen Graben. Der Fahrer blieb unverletzt; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 15:10 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 47-Jähriger aus Leinefelde mit einem Pkw vom McDonalds-Parkplatz in Eschwege auf die Landstraße einzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einer 65-Jährigen aus Frielendorf gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 14.000 EUR angegeben.

Außenspiegel beschädigt

Um 15:32 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 69-Jähriger aus Eschwege die Chattenlohstraße in Weidenhausen in Richtung Dorfmitte. Dabei streifte er mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 14:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 51-Jähriger aus Eschwege mit einem Rettungswagen die K 71 von Nentershausen in Richtung B 400 (Sontra-Ulfen). Dabei kam ihm ein Fahrzeug entgegen, das zu weit links fuhr, wodurch es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam. Der 51-Jährige hielt am Fahrbahnrand an, wo er vergebens auf den anderen Unfallbeteiligte wartetet, der in Richtung Nentershausen weiterfuhr. Der Sachschaden am Rettungswagen wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Einbrüche

In der vergangenen Nacht haben unbekannte Täter an insgesamt acht Fenstern und zwei Türen gewaltsam gehebelt. Zwei der Fenster konnten dann geöffnet werden, so dass der oder die Täter in die Räume des Waldorfkindergartens in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege eindringen konnten. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich vergangenen Nacht in der Goethestraße in Eschwege. Diesmal drangen der oder die Täter in das Gebäude der AWO-Altenpflegeschule ein. Hierzu wurde ein Fernster aufgehebelt und in dem Gebäude drei Türen massiv aufgebrochen, wobei auch die Rahmen beschädigt wurden. Entwendet wurden mehrere Notebooks. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 07:14 Uhr befuhr heute Morgen ein Pkw-Fahrer die K 18 zwischen Archfeld und Willershausen. Als drei Rehe die Fahrbahn überquerten kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 11:20 Uhr wurde heute Vormittag ein 45-Jähriger aus den Niederlanden in der Rimbachstraße in Netra mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittels das Auto fuhr. Der durchgeführte Test verlief positiv aus Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Zusätzlich wurde eine Sicherheitsleistung von 500 EUR erhoben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zwei Tauben erschossen

Wegen Verstoß gegen das Tierschutz- und das Waffengesetz ermittelt die Polizei in Hessisch Lichtenau, nachdem am gestrigen Donnerstag zwei Tauben erschossen wurden. Gegen 17:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei Tauben in der Burgstraße in Hessisch Lichtenau vom Dach eines Mehrfamilienhauses auf einen Balkon fielen und dort verendeten. Wie sich herausstellte wurden die Tauben augenscheinlich mit einem Luftgewehr angeschossen. Hinweise: 05602/93930.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 17:10 Uhr fuhr gestern Nachmittag ein 39-Jähriger aus Hessisch Lichtenau bei der Polizei in Hessisch Lichtenau vor. Dort ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel das Auto gefahren hat; ein durchgeführter Test verlief positiv auf Opiate. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Witzenhausen

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 17:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 27-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die L 3401 zwischen Ermschwerd und Hubenrode. Ihm entgegen kam ein 74-Jähriger aus Hubenrode. In Höhe der "Bachmühle" kam es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln beider Fahrzeuge, wodurch auch die Fahrertüren beschädigt wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen ein dort geparkter Pkw Nissan angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR an dem Auto.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich heute Morgen, um 10:05 Uhr, auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis im Carl-Jaeger-Weg in Witzenhausen. Dort wurde der Pkw Seat einer 37-Jährigen aus Witzenhausen im Heckbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise auf die Verursacher: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell