Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.09.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall in der Niederhoner Straße in Eschwege kam es am Montag um 11.29 Uhr. In Höhe der Einfahrt zur Zulassungsstelle in Fahrtrichtung stadtauswärts fuhr eine 69-jährige Autofahrerin aus Weißenborn auf den Wagen eines 75-Jährigen aus Eschwege auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1200 Euro.

Pkw zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf ist am Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr ein auf der Straße geparkter grauer Peugeot 2008 mutwillig von Unbekannten zerkratzt worden. Der auf der kompletten Beifahrerseite verursachte Sachschaden wird mit 3000 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Versuchter Einbruch bei der Gemeindeverwaltung Weißenborn; Polizei sucht Zeugen

Über einen versuchten Einbruchsdiebstahl wurde jetzt die Polizeistation Eschwege in Kenntnis gesetzt. Der Vorfall war aber bereits zu Beginn des Monats September (01.09.2025) von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Weißenborn festgestellt worden. Demnach hatten unbekannte Täter versucht, ein Fenster zur Gemeindeverwaltung in der Straße "Kirchplatz" aufzuhebeln, was jedoch misslang. Angerichtet wurde in dem Fall lediglich Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Die Polizei in Eschwege bittet hier um Hinweise unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

