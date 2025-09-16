PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Arbeitsunfall im Tunnel "Hollstein"

Eschwege (ots)

Im Zuge der Bauarbeiten der BAB 44 in der Gemarkung von Sontra kam es heute Morgen zu einem Arbeitsunfall bei dem zwei Arbeiter verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und vorbehaltlich der Untersuchung des Amts für Arbeitsschutz des RP Kassel hatte ein Stahlträger in dem Tunnel nachgegeben, wodurch sich ein größerer Gesteinsbrocken löste und die zwei Arbeiter verletzte. Dadurch wurde ein 35-Jähriger aus Bosnien-Herzegowina schwer verletzt und mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der zweite Arbeiter, ein 36-Jähriger polnischer Staatsangehöriger, wurde leicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sontra und Ortsteilen. Zur genauen Ursache des Arbeitsunfalls wird das Amt für Arbeitsschutz am morgigen Tag die Unfallstelle begutachten.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:00

    POL-ESW: Pressebericht vom 16.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Von Fahrbahn abgekommen Um 19:00 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 53-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die B 27 zwischen Witzenhausen und Oberrieden. Beim Abbiegen auf die L 3240 (Witzenhäuser Straße nach Oberrieden) kam er mit dem Auto von der Fahrbahn in den Straßengraben ab. Dabei verletzte sich der 53-Jährige leicht; an seinem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:55

    POL-ESW: Pressebericht vom 15.09.2025 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall Zu einem Auffahrunfall in der Niederhoner Straße in Eschwege kam es am Montag um 11.29 Uhr. In Höhe der Einfahrt zur Zulassungsstelle in Fahrtrichtung stadtauswärts fuhr eine 69-jährige Autofahrerin aus Weißenborn auf den Wagen eines 75-Jährigen aus Eschwege auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1200 Euro. Pkw zerkratzt; Polizei sucht Zeugen In der ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:33

    POL-ESW: Pressebericht vom 15.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfallflucht Um 07:45 Uhr befuhr am 13.09.25 ein Lkw die L 3243 von Reichensachsen in Richtung der B 27. Im Bereich des Bahnübergangs touchierte der Lkw die "Aufschlaggabel" der Schranke, wodurch Sachschaden entstand. Der Fahrer soll noch ausgestiegen sein, ist dann aber weiter gefahren, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zu Einschränkungen oder Behinderungen für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren