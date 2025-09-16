Polizei Eschwege

POL-ESW: Arbeitsunfall im Tunnel "Hollstein"

Eschwege (ots)

Im Zuge der Bauarbeiten der BAB 44 in der Gemarkung von Sontra kam es heute Morgen zu einem Arbeitsunfall bei dem zwei Arbeiter verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und vorbehaltlich der Untersuchung des Amts für Arbeitsschutz des RP Kassel hatte ein Stahlträger in dem Tunnel nachgegeben, wodurch sich ein größerer Gesteinsbrocken löste und die zwei Arbeiter verletzte. Dadurch wurde ein 35-Jähriger aus Bosnien-Herzegowina schwer verletzt und mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der zweite Arbeiter, ein 36-Jähriger polnischer Staatsangehöriger, wurde leicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sontra und Ortsteilen. Zur genauen Ursache des Arbeitsunfalls wird das Amt für Arbeitsschutz am morgigen Tag die Unfallstelle begutachten.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell