Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

Sattelzug fängt Feuer

Eschwege (ots)

Um 14:45 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittage ein 61-Jähriger aus Gleichen mit einem Sattelzug die B 27 in Richtung Bad Hersfeld. Im Einmündungsbereich zum Stadtteil Sontra-Berneburg geriet der Sattelzug auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß einem dort fahrenden Traktor mit Anhänger kam. Dieser wurde von einem 23-Jährigen aus Alheim gefahren. Im weiteren Verlauf kollidierte der Sattelzug mit einem ebenfalls entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 49-Jährigen aus Ungarn gefahren wurde. Dadurch wurde der Sattelzug des 49-Jährigen von der Bundesstraße in den Straßengraben geschoben. Im Anschluss kam es noch zu einer weiteren Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 44-Jährigen aus Flechtingen gefahren wurde. Auch der Pkw wurde dadurch in den Straßengraben geschoben. Aufgrund der mehrfachen Kollisionen fing der Sattelzug des 61-Jährigen Feuer und brannte ebenso wie der mit dem Sattelzug verkeilten Pkw vollständig aus. Bis auf den 49-jährigen Sattelzugfahrer aus Ungarn wurden alle Unfallbeteiligte leicht verletzt und zur weiteren Behandlung / Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet.

Sämtliche Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 230.000 EUR angegeben. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sontra, Wichmannshausen, Hornel, Berneburg und Cornberg sowie die Straßenmeisterei Ringgau.

Die Bundesstraße war bis zur Bergung aller Fahrzeuge bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.

Aktuell finden Reinigungsarbeiten statt, so dass es in diesem Streckenabschnitt temporär zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommen kann.

