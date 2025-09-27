Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Fahrzeug unterwegs

Stadtilm (ots)

Ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger wurde am Freitagabend von der Polizei kontrolliert, nachdem dieser einem aufmerksamen Bürger in der Stadtilmer Feldstraße auffiel, als er sturzbetrunken und torkelnd sein Fahrzeug verließ. Der Fahrzeugführer war zuvor mit seinem Pkw in Stadtilm unterwegs gewesen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,06 Promille. Bei dem jungen Mann wurde die Blutentnahme angeordnet und in der Folge im Krankenhaus Ilmenau durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (dl)

