Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage- Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom Donnerstag, 25.09.25, 16:45 Uhr bis Freitag, 26.09.25, 16:00 Uhr in zwei nebeneinander liegende Gärten der Gartenanlage Eintracht in Arnstadt, Gothaer Straße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hierbei jeweils gewaltsam die Geräteschuppen der Gartenparzellen auf und entwendeten aus einem Schuppen Gartengeräte im Wert von ca. 70,- Euro. Der Sachschaden an den Holztüren beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Bereits am Freitagvormittag wurde der Polizei ein Einbruch in drei Gärten der selben Gartenanlage gemeldet. Hier verschaffte sich der Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt zu den Gartenhäusern der Gartenparzellen, entwendete dabei lediglich Lebensmittel und schien sogar in einem Gartenhaus übernachtet zu haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 200,- Euro. Ob es sich bei dem Täter jeweils um die selbe Person handelt ist derzeit Gegenstand der Ermittlung. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu den angezeigten Sachverhalten geben können (Bezugsnummer 0252277/2025). (dl)

