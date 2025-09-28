PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz

Eisenach (ots)

Am Samstag, dem 27.09.2025 befuhr ein 32-jähriger Albaner gegen 20 Uhr die Julius-Lippold-Straße mit einem E-Scooter. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 11:38

    LPI-GTH: Zeugenaufruf nach an Angriff mit Holzlatte

    Eisenach (ots) - Am Morgen des 28.09.2025 kam es gegen 03:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Hospitalstraße/Hinter der Mauer zu einer aus körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Syrer und zwei weiteren männlichen Personen arabischer Sprache und Erscheinungsbildes. Hierbei der Syrer u.a. mit einer Holzlatte attackiert, verletzt und im Krankenhaus behandelt. Ursächlich für den Konflikt war, nach ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 20:16

    LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage- Zeugenaufruf

    Arnstadt (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom Donnerstag, 25.09.25, 16:45 Uhr bis Freitag, 26.09.25, 16:00 Uhr in zwei nebeneinander liegende Gärten der Gartenanlage Eintracht in Arnstadt, Gothaer Straße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hierbei jeweils gewaltsam die Geräteschuppen der Gartenparzellen auf und entwendeten aus einem Schuppen Gartengeräte im Wert von ca. 70,- Euro. Der ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 19:20

    LPI-GTH: Betrunken mit dem Fahrzeug unterwegs

    Stadtilm (ots) - Ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger wurde am Freitagabend von der Polizei kontrolliert, nachdem dieser einem aufmerksamen Bürger in der Stadtilmer Feldstraße auffiel, als er sturzbetrunken und torkelnd sein Fahrzeug verließ. Der Fahrzeugführer war zuvor mit seinem Pkw in Stadtilm unterwegs gewesen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,06 Promille. Bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren