LPI-GTH: Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz
Eisenach (ots)
Am Samstag, dem 27.09.2025 befuhr ein 32-jähriger Albaner gegen 20 Uhr die Julius-Lippold-Straße mit einem E-Scooter. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. (ms)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell