LPI-GTH: Motorrad rutscht unter Pkw
Eisenach-Förtha (B84) (ots)
Am Samstag, dem 27.09.2025 befuhr ein Motorradfahrer die Bundesstraße 84 zwischen Eisenach und Förtha. In einer Kurve kam dieser auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, sodass sich das Kraftrad unter dem Pkw verkeilte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. (ms)
