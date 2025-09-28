PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit Verletzten

Schwabhausen / B247 (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am gestrigen Sonnabend, gegen Mittag. Hierbei befuhren ein PKW Audi und ein VW Transporter die B247 aus Richtung Schwabhausen kommend in Richtung Ohrdruf. Auf Höhe der Motocrossstrecke will der PKW Audi nach links abbiegen, muß jedoch verkehrsbedingt halten. Der Fahrer des Transporters bemerkt dies zu spät und fährt auf den PKW auf. Hierbei werden die beiden Fahrer leicht und die Beifahrerin des PKW schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 13:00

    LPI-GTH: Mehrere Verstöße mit Kleinkraftrad

    Gotha (ots) - Am späten Samstagabend wurde in der Kindleber Straße in Gotha ein Kleinkraftrad mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der 40-jährige Fahrer keine gültige Versicherung für den Roller sowie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Darüber hinaus reagierte ein durchgeführter Drogentest auf THC und Amphetamine. Durch die eingesetzten Beamten wurde ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:33

    LPI-GTH: Pkw aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Arnstadt (ots) - Am 28.09.2025 im Zeitraum von 03:30 Uhr - 07:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Stadtilmer Straße an einem Pkw durch eine oder mehrere unbekannte Personen die Scheibe eingeschlagen und aus dem Pkw eine hochwertige Musikbox, zwei Brillen und alkoholische Getränke entwendet. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die PI Arnstadt - Ilmenau (03677/601-124) unter der Bezugsnummer 0253230/2025 entgegen. Die ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 11:42

    LPI-GTH: Motorrad rutscht unter Pkw

    Eisenach-Förtha (B84) (ots) - Am Samstag, dem 27.09.2025 befuhr ein Motorradfahrer die Bundesstraße 84 zwischen Eisenach und Förtha. In einer Kurve kam dieser auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, sodass sich das Kraftrad unter dem Pkw verkeilte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. (ms) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren