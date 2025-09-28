Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit Verletzten

Schwabhausen / B247 (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am gestrigen Sonnabend, gegen Mittag. Hierbei befuhren ein PKW Audi und ein VW Transporter die B247 aus Richtung Schwabhausen kommend in Richtung Ohrdruf. Auf Höhe der Motocrossstrecke will der PKW Audi nach links abbiegen, muß jedoch verkehrsbedingt halten. Der Fahrer des Transporters bemerkt dies zu spät und fährt auf den PKW auf. Hierbei werden die beiden Fahrer leicht und die Beifahrerin des PKW schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (pp)

