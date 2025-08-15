PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vollsperrung im Berufsverkehr

Meine, 13.08.2025, 16:19 Uhr (ots)

Ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 4, südlich von Meine, sorgte am Mittwochnachmittag für eine Vollsperrung. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei Meine zufolge kam es zwischen der Ortschaft Meine und der Abfahrt nach Vordorf zu einem Rückstau im Berufsverkehr. Das Bremsen des vorausfahrenden Skoda Enyaq bemerkte eine 23-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Volkswagen Golf auf das Elektroauto auf.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme bekam ein Mitfahrer im Golf Kreislaufprobleme, sodass ein Rettungswagen alarmiert wurde. Während der Mann nur vor Ort medizinisch betreut werden musste, ergaben Untersuchungen bei der 23-Jährigen und dem 32-jährigen Fahrer des Skoda leichte Verletzungen. Sie wurden mit zusätzlich alarmierten Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem der verunfallten Fahrzeuge, beide waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit, waren Geräusche zu hören, die auf einen möglichen Brandausbruch hindeuteten, sodass die Feuerwehr zum Unfallort gerufen wurde. Ein Brand entstand jedoch nicht. Die Bundesstraße war zwischen 16:30 Uhr und 17:40 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 13:12

    POL-GF: Strafrechtliche Ermittlungen

    Gifhorn (ots) - Der Polizeinotruf wurde gestern Nachmittag von mehreren Zeugen gewählt. Gemeldet wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Gifhorner Fußgängerzone. Nach dem Eingang der ersten Meldung eilten sofort mehrere Beamte zum Einsatzort. Dabei handelte es sich um aufgestellte Spielgeräte im Steinweg auf Höhe der Hausnummer 50. Die Beamten trafen zunächst auf eine ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:00

    POL-GF: "Kannst du mir bitte schnell helfen?" - WhatsApp-Betrug

    Gifhorn (ots) - Es begann mit der Nachricht auf dem Smartphone, offensichtlich von einem Bekannten: "Kannst du mir bitte Geld leihen?" Am Ende waren 600 Euro verloren. Die Polizei Gifhorn ermittelt wegen Betrugs und warnt vor der Masche. Das war passiert: Am vergangenen Montag erhielt eine 21-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn eine WhatsApp-Nachricht von einem Bekannten. Sie hatte dessen Kontaktdaten abgespeichert, daher ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:35

    POL-GF: Zeugensuche nach Unfall

    Meine (ots) - Die Polizei Meine wurde gestern, am späten Abend, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 gerufen. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Nissan Qashqai auf der Bundesstraße von Rötgesbüttel kommend in Richtung Meine. Gegen 21:30 Uhr musste er am Bahnübergang vor dem Ortseingang von Meine halten. Während das Fahrzeug stand, fuhr ein Volkswagen Golf auf das Heck des Nissan ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren