Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vollsperrung im Berufsverkehr

Meine, 13.08.2025, 16:19 Uhr (ots)

Ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 4, südlich von Meine, sorgte am Mittwochnachmittag für eine Vollsperrung. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei Meine zufolge kam es zwischen der Ortschaft Meine und der Abfahrt nach Vordorf zu einem Rückstau im Berufsverkehr. Das Bremsen des vorausfahrenden Skoda Enyaq bemerkte eine 23-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Volkswagen Golf auf das Elektroauto auf.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme bekam ein Mitfahrer im Golf Kreislaufprobleme, sodass ein Rettungswagen alarmiert wurde. Während der Mann nur vor Ort medizinisch betreut werden musste, ergaben Untersuchungen bei der 23-Jährigen und dem 32-jährigen Fahrer des Skoda leichte Verletzungen. Sie wurden mit zusätzlich alarmierten Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem der verunfallten Fahrzeuge, beide waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit, waren Geräusche zu hören, die auf einen möglichen Brandausbruch hindeuteten, sodass die Feuerwehr zum Unfallort gerufen wurde. Ein Brand entstand jedoch nicht. Die Bundesstraße war zwischen 16:30 Uhr und 17:40 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell