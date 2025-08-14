PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Strafrechtliche Ermittlungen

Gifhorn (ots)

Der Polizeinotruf wurde gestern Nachmittag von mehreren Zeugen gewählt. Gemeldet wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Gifhorner Fußgängerzone. Nach dem Eingang der ersten Meldung eilten sofort mehrere Beamte zum Einsatzort. Dabei handelte es sich um aufgestellte Spielgeräte im Steinweg auf Höhe der Hausnummer 50. Die Beamten trafen zunächst auf eine unübersichtliche Lage, jedoch auf keine aktive Auseinandersetzung.

Nach Befragung der anwesenden Zeugen ergab sich der derzeitige Ermittlungsstand: Zwischen einem 64-Jährigen und einer kleinen Gruppe um einen 13-Jährigen kam zu einem lautstarken Streit. Aus diesem heraus soll der 64-Jährige den 13-Jährigen geschlagen und in den sogenannten "Schwitzkasten" genommen haben. Unbeteiligte Passanten schritten schnell ein und konnten die Parteien noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte trennen.

Gegen den 64-Jährigen wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, anschließend er erhielt einen Platzverweis. Für den 13-Jährigen wurde ein Rettungswagen gerufen, eine Mitnahme ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Er wurde an seinen Vater übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 14:00

    POL-GF: "Kannst du mir bitte schnell helfen?" - WhatsApp-Betrug

    Gifhorn (ots) - Es begann mit der Nachricht auf dem Smartphone, offensichtlich von einem Bekannten: "Kannst du mir bitte Geld leihen?" Am Ende waren 600 Euro verloren. Die Polizei Gifhorn ermittelt wegen Betrugs und warnt vor der Masche. Das war passiert: Am vergangenen Montag erhielt eine 21-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn eine WhatsApp-Nachricht von einem Bekannten. Sie hatte dessen Kontaktdaten abgespeichert, daher ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:35

    POL-GF: Zeugensuche nach Unfall

    Meine (ots) - Die Polizei Meine wurde gestern, am späten Abend, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 gerufen. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Nissan Qashqai auf der Bundesstraße von Rötgesbüttel kommend in Richtung Meine. Gegen 21:30 Uhr musste er am Bahnübergang vor dem Ortseingang von Meine halten. Während das Fahrzeug stand, fuhr ein Volkswagen Golf auf das Heck des Nissan ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:42

    POL-GF: Verbotene Fahrt gestoppt

    Meine/Braunschweig (ots) - Die Polizei ermittelt nach einer unerlaubten Fahrt gegen einen 24-Jährigen. Heute Morgen bemerkte ein Beamter der Polizei Gifhorn auf dem Weg zu seiner Dienststelle in der Peiner Straße in Meine einen silbernen Volkswagen Golf. Das Fahrzeug - und insbesondere den Mann am Steuer - erkannte er aus einem früheren Einsatz wieder. Der Beamte erinnerte sich, dass dem 24-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Er folgte dem Golf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren