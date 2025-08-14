Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Strafrechtliche Ermittlungen

Gifhorn (ots)

Der Polizeinotruf wurde gestern Nachmittag von mehreren Zeugen gewählt. Gemeldet wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Gifhorner Fußgängerzone. Nach dem Eingang der ersten Meldung eilten sofort mehrere Beamte zum Einsatzort. Dabei handelte es sich um aufgestellte Spielgeräte im Steinweg auf Höhe der Hausnummer 50. Die Beamten trafen zunächst auf eine unübersichtliche Lage, jedoch auf keine aktive Auseinandersetzung.

Nach Befragung der anwesenden Zeugen ergab sich der derzeitige Ermittlungsstand: Zwischen einem 64-Jährigen und einer kleinen Gruppe um einen 13-Jährigen kam zu einem lautstarken Streit. Aus diesem heraus soll der 64-Jährige den 13-Jährigen geschlagen und in den sogenannten "Schwitzkasten" genommen haben. Unbeteiligte Passanten schritten schnell ein und konnten die Parteien noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte trennen.

Gegen den 64-Jährigen wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, anschließend er erhielt einen Platzverweis. Für den 13-Jährigen wurde ein Rettungswagen gerufen, eine Mitnahme ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Er wurde an seinen Vater übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell