Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfall

Meine (ots)

Die Polizei Meine wurde gestern, am späten Abend, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 gerufen. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Nissan Qashqai auf der Bundesstraße von Rötgesbüttel kommend in Richtung Meine. Gegen 21:30 Uhr musste er am Bahnübergang vor dem Ortseingang von Meine halten. Während das Fahrzeug stand, fuhr ein Volkswagen Golf auf das Heck des Nissan auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 30-Jährige am Rücken verletzt.

In dem Golf befanden sich mehrere Insassen im Alter von 16 bis 40 Jahren. Diese blieben unverletzt. Dem bisherigen Kenntnisstand nach verursachte ein 16-Jähriger als Fahrer des Volkswagen den Zusammenstoß. Der Halter des Fahrzeugs, sein Vater, befand sich alkoholisiert auf der Rückbank.

Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere Hinweise zur Sitzposition der einzelnen Insassen im Volkswagen sind dabei von Bedeutung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05304 9113-0 bei der Polizei in Meine zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell