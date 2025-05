Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Geschwächter Hund mit Drohne in Rapsfeld geortet und gerettet

Kleve-Brienen (ots)

Kleve, 27. Mai 2025 - Am heutigen Mittag wurde die Erkundergruppe der Feuerwehr Kleve zu einer besonderen Tierrettung in den Ortsteil Brienen gerufen. Ein Hund war am Vorabend in ein dicht bewachsenes Rapsfeld gelaufen und konnte aus eigener Kraft nicht mehr zurückkehren. Aufgrund seines Gesundheitszustands und der konkreten Lokalisierung durch den Halter wurde ein gezielter Sucheinsatz gestartet.

Da eine flächendeckende Suche mit Personen im Feld aufgrund des dichten Bewuchses schwierig war, setzte die Feuerwehr Kleve eine mit Wärmebildkamera ausgestattete Drohne ein. So konnte das Tier nach kurzer Zeit geortet werden. Einsatzkräfte konnten sich nun gezielt zum Hund vorarbeiten. Dieser war entkräftet, freute sich aber sichtlich über seine Rettung. Er wurde aus dem Feld getragen und dem Besitzer übergeben.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich in diesem Fall um eine besondere Lage handelte: Der Hund war gesundheitlich geschwächt und der Aufenthaltsbereich konnte deutlich eingegrenzt werden. Eine Unterstützung durch die Feuerwehr ist in solchen Fällen möglich, stellt jedoch eine Einzelfallentscheidung dar.

