Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Brandschutzerziehung der Freiwilligen Feuerwehr Kleve - Löschzug Materborn

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kleve-Materborn (ots)

Am Samstag, dem 5. April 2025 fand im Rahmen der Brandschutzerziehung ein spannendes Event für Vorschulkinder und deren Eltern der Materborner Kindergärten statt. Der Löschzug präsentierte mit einem Rauchdemohaus eindrucksvoll, wie man sich im Brandfall verhält und sensibilisierte die Kinder spielerisch für das Thema Sicherheit und gab auch den Eltern noch ein paar Tipps für Zuhause mit.

Es macht den Feuerwehrkameraden und Kameradinnen immer wieder Freude den begeisterten Kindern von ihrem Hobby zu berichten. Wie sieht ein Atemschutzgeräteträger mit seiner Ausrüstung aus und warum hört er sich so komisch an? Was steckt eigentlich alles so drin, in einem Feuerwehrauto und warum ist das Martinshorn eigentlich so laut? Mit besonderer Begeisterung wurde zum Abschluss noch ein kleiner "Anhänger-Brand" gelöscht.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell