Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gewahrsam genommen

Eisenach (ots)

Ein 32-Jähriger (polnisch) befand sich am 27. September, gegen 18.15 Uhr in einem Supermarkt in der Mühlhäuser Straße. Der alkoholisierte Mann belästigte dort offenbar Kundschaft und Angestellte. Gegen die eingesetzten Polizeibeamten leistete er Widerstand. Daraufhin wurde er fixiert und in Gewahrsam genommen. Ein bei dem 32-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,1 Promille. Der Gewahrsam dauerte bis in die frühen Morgenstunden des gestrigen Tages an. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

