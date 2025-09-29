LPI-GTH: Diebstähle aus Fahrzeugen
Gotha (ots)
Am zurückliegenden Wochenende wurden der Gothaer Polizei fünf Diebstähle aus geparkten Pkw bekannt. Die Fahrzeuge waren jeweils in der Dorotheenstraße, der Doebelstraße, der Gayerstraße, der Reinhardsbrunner Straße sowie der Gartenstraße geparkt. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Die Polizei empfiehlt keine persönlichen oder Wertgegenstände in den Kraftfahrzeugen zurückzulassen. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0253404/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell