Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstähle aus Fahrzeugen

Gotha (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurden der Gothaer Polizei fünf Diebstähle aus geparkten Pkw bekannt. Die Fahrzeuge waren jeweils in der Dorotheenstraße, der Doebelstraße, der Gayerstraße, der Reinhardsbrunner Straße sowie der Gartenstraße geparkt. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Die Polizei empfiehlt keine persönlichen oder Wertgegenstände in den Kraftfahrzeugen zurückzulassen. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0253404/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 28.09.2025 – 19:08

    LPI-GTH: Hauswände mit Graffiti beschmiert- Zeugenaufruf

    Ilmenau (ots) - Bisher unbekannte Täter haben am Samstag, 27.09.2025 in der Unterpörlitzer Straße und Albert-Pulvers-Straße in Ilmenau insgesamt vier Hauswände mit Graffiti beschmiert. Hierbei wurde immer das selbe Wort "LOKI" mit blauer Farbe auf die Hausfassaden gesprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 4000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 025999/2025 entgegen. ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 13:00

    LPI-GTH: Auffahrunfall mit Verletzten

    Schwabhausen / B247 (Landkreis Gotha) (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am gestrigen Sonnabend, gegen Mittag. Hierbei befuhren ein PKW Audi und ein VW Transporter die B247 aus Richtung Schwabhausen kommend in Richtung Ohrdruf. Auf Höhe der Motocrossstrecke will der PKW Audi nach links abbiegen, muß jedoch verkehrsbedingt halten. Der Fahrer des Transporters bemerkt dies zu spät und ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 13:00

    LPI-GTH: Mehrere Verstöße mit Kleinkraftrad

    Gotha (ots) - Am späten Samstagabend wurde in der Kindleber Straße in Gotha ein Kleinkraftrad mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der 40-jährige Fahrer keine gültige Versicherung für den Roller sowie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Darüber hinaus reagierte ein durchgeführter Drogentest auf THC und Amphetamine. Durch die eingesetzten Beamten wurde ...

    mehr
