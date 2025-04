Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg/ Falsche Polizisten erbeuten Schmuck

Coesfeld (ots)

Falsche Polizisten haben am Dienstag (22.04.25) Schmuck von einer Frau erbeutet. Ein angeblicher Mitarbeiter des LKA Düsseldorf meldete sich gegen 15 Uhr telefonisch. Er erzählte ihr, dass es in der Nachbarschaft zu mehreren Überfällen gekommen sei. Einer Frau solle dabei ein Finger abgehackt worden sein, da sie ihren Tresor nicht öffnen wollte. Aus Angst ließ die Frau gegen 23 Uhr einen Mann in ihre Wohnung und händigte Goldschmuck im fünfstelligen Wert aus.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - gepflegter Eindruck - trug weiße Turnschuhe - Jeanshose - Weste an

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und fragt, wer gegen 23 Uhr den beschriebenen Mann oder weitere fremde Personen, Autos oder Taxis rund um die Straße Wiedau in Davensberg gesehen hat.

Zudem rät sie:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten! - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Sprechen Sie mit Angehörigen darüber, dass sie hohe Geldsummen nicht zu Hause aufbewahren. - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell