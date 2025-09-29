Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tatverdächtige festgenommen

Eisenach (ots)

In Eisenach kam es in der Nacht zum 25.09.2025 gegen Mitternacht zu mehreren Bränden. So wurde unter anderem am Westbahnhof Eisenach eine hölzerne Zugangstür in Brand gesetzt. In der Georgenstraße gerieten Stühle, welche vor der Fassade eines Restaurants abgestellt waren, in Brand. Durch das Feuer wurde auch die Hausfassade und ein Stromkasten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei konnte im Nahbereich im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen eine 38 Jahre alte Frau (deutsch) feststellen. Nach Bewertung aller Umstände erhärtete sich der Tatverdacht gegen die Frau. Sie wurde vorläufig festgenommen und am 26.09.2025 einem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde die 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen werden derzeit gegen sie geführt, auch dahingehend, ob sie wegen weiterer Branddelikte als Tatverdächtige in Frage kommt. Die Polizei Eisenach bittet um Hinweise zu den Geschehen in der besagten Nacht, aber auch zu weiteren Bränden in Eisenach. Diese werden unter der Telefonnummer 03691 261 124 entgegengenommen. (ah)

