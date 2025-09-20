PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrskontrollen in Wuppertal - Roadpol Safety Days

Wuppertal (ots)

Im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion "Roadpol Safety 
Days",
führte die Polizei Wuppertal gestern (19.09.2025) an 
unterschiedlichen Stellen in Elberfeld Kontrollen durch.

Beteiligt an dem Einsatz waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Straßenverkehrsamts. 

Ziel der Kampagne ist es, durch gemeinsame Aktionen die Zahl der 
Unfalltoten zu senken.

Im Fokus standen die Raser- und Poser.

An Kontrollstellen unter anderem an der Gathe, der Uellendahler 
Straße und der Bundesallee mussten sich 186 Fahrzeuge und deren 
Nutzer Kontrollen unterziehen lassen.

An 15 Fahrzeugen stellten die Beamten eine mangelhafte Technik fest. 
Drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrzeug 
musste sichergestellt werden.

Neun Verkehrsteilnehmer bekamen eine Anzeige unter anderem wegen 
einer fehlenden Fahrerlaubnis oder einem fehlenden 
Versicherungsschutz.

Ein Kleinbus mit bulgarischem Kennzeichen wies an der Vorderachs 
Reifen auf, die bis auf die Gewebekonstruktion heruntergefahren 
waren.

Drei Verkehrsteilnehmer waren unter dem Einfluss von Drogen 
unterwegs. Auch gegen sie wurden Anzeigen vorgelegt und sie mussten 
Blutproben abgeben.

Bei über 1150 Geschwindigkeitsmessungen waren 53 Fahrzeuge mit 
überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. 

Bei der Kontrolle von Fahrzeugen die zur Personenbeförderung genutzt 
werden legten die Beamten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen vor. Ein 
Fahrzeug war ohne Versicherungsschutz unterwegs. 

Die Kontrollen dauerten bis 01:00 Uhr (20.09.2025) in der Nacht an.

Auch künftig wird die Polizei Wuppertal Kontrollen durchführen, um 
für die Sicherheit auf den Straßen im Bergischen Städtedreieck zu 
sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

