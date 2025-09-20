Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrskontrollen in Wuppertal - Roadpol Safety Days

Wuppertal (ots)

Im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion "Roadpol Safety Days", führte die Polizei Wuppertal gestern (19.09.2025) an unterschiedlichen Stellen in Elberfeld Kontrollen durch. Beteiligt an dem Einsatz waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßenverkehrsamts. Ziel der Kampagne ist es, durch gemeinsame Aktionen die Zahl der Unfalltoten zu senken. Im Fokus standen die Raser- und Poser. An Kontrollstellen unter anderem an der Gathe, der Uellendahler Straße und der Bundesallee mussten sich 186 Fahrzeuge und deren Nutzer Kontrollen unterziehen lassen. An 15 Fahrzeugen stellten die Beamten eine mangelhafte Technik fest. Drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrzeug musste sichergestellt werden. Neun Verkehrsteilnehmer bekamen eine Anzeige unter anderem wegen einer fehlenden Fahrerlaubnis oder einem fehlenden Versicherungsschutz. Ein Kleinbus mit bulgarischem Kennzeichen wies an der Vorderachs Reifen auf, die bis auf die Gewebekonstruktion heruntergefahren waren. Drei Verkehrsteilnehmer waren unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Auch gegen sie wurden Anzeigen vorgelegt und sie mussten Blutproben abgeben. Bei über 1150 Geschwindigkeitsmessungen waren 53 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei der Kontrolle von Fahrzeugen die zur Personenbeförderung genutzt werden legten die Beamten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen vor. Ein Fahrzeug war ohne Versicherungsschutz unterwegs. Die Kontrollen dauerten bis 01:00 Uhr (20.09.2025) in der Nacht an. Auch künftig wird die Polizei Wuppertal Kontrollen durchführen, um für die Sicherheit auf den Straßen im Bergischen Städtedreieck zu sorgen.

