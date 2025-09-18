Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf Schönebecker Straße

Wuppertal (ots)

Am 18.09.2025, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der Schönebecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 56-jährige Frau fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit ihrem VW Golf die Schönebecker Straße in Richtung Rudolfstraße, als unvermittelt ein 41-jähriger Mann mit seinem Opel Corsa aus der Esmarchstraße auf die Schönebecker Straße einbog. Bei der Karambolage wurde die VW-Fahrerin verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 10.000 Euro.

