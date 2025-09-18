PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf Schönebecker Straße

Wuppertal (ots)

Am 18.09.2025, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der Schönebecker Straße zu
einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Eine 56-jährige Frau fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit ihrem VW 
Golf die Schönebecker Straße in Richtung Rudolfstraße, als 
unvermittelt ein 41-jähriger Mann mit seinem Opel Corsa aus der 
Esmarchstraße auf die Schönebecker Straße einbog.

Bei der Karambolage wurde die VW-Fahrerin verletzt und durch 
Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. 

Der Sachschaden liegt bei circa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

