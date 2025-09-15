PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS 27-Jähriger an der Hackenberger Straße beraubt - Zeugenaufruf

Wuppertal (ots)

Am 12.09.2025, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mann an der 
Hackenberger Straße beraubt.

Er kam zunächst im Bereich des Wanderparkplatzes Hackenberg mit vier 
jungen Männern in Kontakt, mit denen er in der Folge die Hackenberger
Straße entlang in Richtung Lennep-Mitte lief. Im Bereich der 
Einmündung Max-von-Laue-Straße kam es zu einer verbalen und 
körperlichen Auseinandersetzung, während der dem 27-Jährigen das 
Mobiltelefon entwendet wurde. 

Die vier jungen Männer (circa 19 Jahre alt, 1,80m bis 1,85m groß, 
zweimal braune Haare, einmal schwarze, einmal blonde) liefen in der 
Folge zu einem dunkelroten Kleinwagen, der im Bereich der 
Hilda-Heinemann-Schule geparkt war, und fuhren in Richtung 
Durchsholz.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

