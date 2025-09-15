Polizei Wuppertal

POL-W: RS 27-Jähriger an der Hackenberger Straße beraubt - Zeugenaufruf

Wuppertal (ots)

Am 12.09.2025, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mann an der Hackenberger Straße beraubt. Er kam zunächst im Bereich des Wanderparkplatzes Hackenberg mit vier jungen Männern in Kontakt, mit denen er in der Folge die Hackenberger Straße entlang in Richtung Lennep-Mitte lief. Im Bereich der Einmündung Max-von-Laue-Straße kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung, während der dem 27-Jährigen das Mobiltelefon entwendet wurde. Die vier jungen Männer (circa 19 Jahre alt, 1,80m bis 1,85m groß, zweimal braune Haare, einmal schwarze, einmal blonde) liefen in der Folge zu einem dunkelroten Kleinwagen, der im Bereich der Hilda-Heinemann-Schule geparkt war, und fuhren in Richtung Durchsholz. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

