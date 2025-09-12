Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raub in Remscheid - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (11.09.2025, 10:45 Uhr) kam es in Remscheid an der Franz-Heinrich-Straße zu einem Raub. Ein 29-Jähriger war zu Fuß im Bereich eines Discounters unterwegs, als er unvermittelt von hinten angegriffen wurde und dabei zu Boden stürzte. Dann trat ein bislang Unbekannter auf den am Boden liegenden Mann ein. In der Folge nahm der Täter dem Geschädigten das Portemonnaie weg und flüchtete zusammen mit einer weiblichen Person in Richtung Sauerbronnstraße. Der 29-Jährige erlitt bei der Attacke Verletzungen. Der Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der bislang unbekannte Täter ist circa 16 Jahre alt, schlank und circa 170 cm groß. Er trug bei Tatausführung einen schwarzen Pullover und eine schwarze Leggings. Seine Begleiterin ist ebenfalls jugendlich und hat blonde Haare. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

