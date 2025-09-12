PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raub in Remscheid - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (11.09.2025, 10:45 Uhr) kam es in Remscheid an der 
Franz-Heinrich-Straße zu einem Raub.

Ein 29-Jähriger war zu Fuß im Bereich eines Discounters unterwegs, 
als er unvermittelt von hinten angegriffen wurde und dabei zu Boden 
stürzte. Dann trat ein bislang Unbekannter auf den am Boden liegenden
Mann ein. In der Folge nahm der Täter dem Geschädigten das 
Portemonnaie weg und flüchtete zusammen mit einer weiblichen Person 
in Richtung Sauerbronnstraße. 

Der 29-Jährige erlitt bei der Attacke Verletzungen. Der Rettungswagen
brachte ihn ins Krankenhaus.

Der bislang unbekannte Täter ist circa 16 Jahre alt, schlank und 
circa 170 cm groß. Er trug bei Tatausführung einen schwarzen Pullover
und eine schwarze Leggings. Seine Begleiterin ist ebenfalls 
jugendlich und hat blonde Haare.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

