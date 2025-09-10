PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Unterbarmen

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025, um 15:10 Uhr) kam es auf der Amalienstraße 
in Höhe zur Zeughausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zuvor erhielt die Polizei Kenntnis von einer blauen Mercedes-Benz 
A-Klasse, die nur mit hinterem Kennzeichen (zudem ohne Siegel) auf 
der Bendahler Straße unterwegs sei.

Eingesetzte Polizeikräfte trafen das Fahrzeug auf der Zeughausstraße 
an. Zeitgleiche Ermittlungen ergaben, dass zu dem Remscheider 
Kennzeichen keine gültige Zulassung vorliegt. In der Folge gaben die 
Beamten dem Fahrzeugführer Anhaltezeichen. Diese wurden missachtet 
und der Mercedes flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor dem 
Streifenwagen in die Amalienstraße. Durch den entgegenkommenden VW 
Tiguan einer 34-Jährigen musste der bislang unbekannte Fahrzeugführer
anhalten. Als sich der Streifenwagen hinter dem Mercedes befand, 
beschleunigte dieser und schob den VW wenige Meter nach hinten, um 
die Flucht fortzusetzen. Durch die anschließende, hohe 
Geschwindigkeit brach der Sichtkontakt in der Folge ab und der 
Mercedes-Fahrer konnte unerkannt flüchten.

Der Fahrzeugführer wird als männlich und circa 20 bis 30 Jahre alt 
beschrieben. Während der Fahrt trug er eine Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer 
machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:16

    POL-W: W - Auto gerät in den Gegenverkehr

    Wuppertal (ots) - Am 08.09.2025, kurz nach 15:00 Uhr, kam es auf der Straße Werbsiepen zu einem Unfall mit zwei Pkw. Im Bereich der Bushaltestelle Werbsiepen verlor eine 18-jährige Frau in ihrem Nissan Navara aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem VW Golf eines 53-jährigen Mannes zusammen. Der Nissan drehte sich dabei auf ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:12

    POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

    Wuppertal (ots) - Seit gestern (08.09.2025) nahm die Polizei im Bergischen Städtedreieck sechs Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - Am Friedenshain gelangten Unbekannte zwischen dem 06.09.2025 und dem 08.09.2025 in ein Gebäude der Kirchengemeinde. Sie stahlen Bargeld. Zwischen dem 05.09.2025 und dem 08.09.2025 drangen Diebe in Geschäftsräume an der Hainstraße ein und nahmen Bargeld weg. Bei einem ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:54

    POL-W: W - Auffahrunfall nach Fahrerflucht

    Wuppertal (ots) - Am 06.09.2025, gegen 21:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Langerfelder Straße / Badische Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Frau fuhr mit einem VW Golf auf der Langerfelder Straße, als sie nach links in die Badische Straße abbiegen wollte. Als sie verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein 53-jähriger Mann mit einem Tesla Model Y auf den Golf auf. Die Fahrerin sowie die vier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren