POL-W: W Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Unterbarmen

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025, um 15:10 Uhr) kam es auf der Amalienstraße in Höhe zur Zeughausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zuvor erhielt die Polizei Kenntnis von einer blauen Mercedes-Benz A-Klasse, die nur mit hinterem Kennzeichen (zudem ohne Siegel) auf der Bendahler Straße unterwegs sei. Eingesetzte Polizeikräfte trafen das Fahrzeug auf der Zeughausstraße an. Zeitgleiche Ermittlungen ergaben, dass zu dem Remscheider Kennzeichen keine gültige Zulassung vorliegt. In der Folge gaben die Beamten dem Fahrzeugführer Anhaltezeichen. Diese wurden missachtet und der Mercedes flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen in die Amalienstraße. Durch den entgegenkommenden VW Tiguan einer 34-Jährigen musste der bislang unbekannte Fahrzeugführer anhalten. Als sich der Streifenwagen hinter dem Mercedes befand, beschleunigte dieser und schob den VW wenige Meter nach hinten, um die Flucht fortzusetzen. Durch die anschließende, hohe Geschwindigkeit brach der Sichtkontakt in der Folge ab und der Mercedes-Fahrer konnte unerkannt flüchten. Der Fahrzeugführer wird als männlich und circa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Während der Fahrt trug er eine Kappe. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

