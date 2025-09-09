PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auffahrunfall nach Fahrerflucht

Wuppertal (ots)

Am 06.09.2025, gegen 21:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich 
Langerfelder Straße / Badische Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 41-jährige Frau fuhr mit einem VW Golf auf der Langerfelder 
Straße, als sie nach links in die Badische Straße abbiegen wollte. 
Als sie verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein 53-jähriger Mann mit 
einem Tesla Model Y auf den Golf auf. Die Fahrerin sowie die vier 
Mitinsassen (w: 15 und 19, m: 18 und 19) des Golfs wurden leicht 
verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. 

Der 53-Jährige soll zudem für eine Fahrerflucht in der Pommernstraße 
verantwortlich sein. Dort wurden gegen 21:40 Uhr fünf geparkte 
Fahrzeuge (Skoda Kodiaq, Audi A4, VW Golf, Chevrolet Matiz und Opel 
Astra) am Fahrzeugrand beschädigt. 

Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Alkohol, wurde 
dem 53-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm das Führen 
fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt und sein Führerschein 
sichergestellt.

Der Sachschaden liegt bei circa 45.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:26

    POL-W: W Frontalzusammenstoß in Wichlinghausen

    Wuppertal (ots) - Montagmittag (08.09.2025, um 11:15 Uhr) ereignete sich auf der Gennebrecker Straße in Höhe der Einmündung zur Schellenbecker Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitt. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Fiat Panda auf der Gennebrecker Straße in nördliche Richtung. In einer Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:33

    POL-W: SG Unfall auf der Ittertalstraße

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (07.09.2025, 19:45 Uhr) kam es in Solingen zu einem größeren Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war in Begleitung zweier Beifahrer (m 10, w 18) mit seinem Peugeot 207 von der Bausmühlenstraße kommend auf der Ittertalstraße unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. In der Folge rammte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren