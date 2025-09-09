Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auffahrunfall nach Fahrerflucht

Wuppertal (ots)

Am 06.09.2025, gegen 21:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Langerfelder Straße / Badische Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Frau fuhr mit einem VW Golf auf der Langerfelder Straße, als sie nach links in die Badische Straße abbiegen wollte. Als sie verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein 53-jähriger Mann mit einem Tesla Model Y auf den Golf auf. Die Fahrerin sowie die vier Mitinsassen (w: 15 und 19, m: 18 und 19) des Golfs wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige soll zudem für eine Fahrerflucht in der Pommernstraße verantwortlich sein. Dort wurden gegen 21:40 Uhr fünf geparkte Fahrzeuge (Skoda Kodiaq, Audi A4, VW Golf, Chevrolet Matiz und Opel Astra) am Fahrzeugrand beschädigt. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Alkohol, wurde dem 53-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei circa 45.000 Euro.

