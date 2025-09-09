Polizei Wuppertal

POL-W: W Frontalzusammenstoß in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Montagmittag (08.09.2025, um 11:15 Uhr) ereignete sich auf der Gennebrecker Straße in Höhe der Einmündung zur Schellenbecker Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitt. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Fiat Panda auf der Gennebrecker Straße in nördliche Richtung. In einer Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem entgegenkommenden Renault Kangoo eines 61-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fiat-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

