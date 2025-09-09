PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Frontalzusammenstoß in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Montagmittag (08.09.2025, um 11:15 Uhr) ereignete sich auf der 
Gennebrecker Straße in Höhe der Einmündung zur Schellenbecker Straße 
ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Frau leichte 
Verletzungen erlitt.

Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Fiat Panda auf der Gennebrecker Straße
in nördliche Richtung. In einer Rechtskurve verlor sie aus bislang 
ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit 
einem entgegenkommenden Renault Kangoo eines 61-Jährigen. Durch den 
Zusammenstoß erlitt die Fiat-Fahrerin leichte Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. 
Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. Für die Dauer der 
Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:33

    POL-W: SG Unfall auf der Ittertalstraße

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (07.09.2025, 19:45 Uhr) kam es in Solingen zu einem größeren Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war in Begleitung zweier Beifahrer (m 10, w 18) mit seinem Peugeot 207 von der Bausmühlenstraße kommend auf der Ittertalstraße unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. In der Folge rammte er ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 17:41

    POL-W: W Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Nachdem es in Elberfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Auto kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Als ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Transporter auf der Kirchstraße am 04.09.2025, gegen 16:30 Uhr rangierte, kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fußgänger. Der Mann kam zu Fall und entfernte sich anschließend in Richtung Wall. Es kann nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren