Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nachdem es in Elberfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Auto kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Als ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Transporter auf der Kirchstraße am 04.09.2025, gegen 16:30 Uhr rangierte, kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fußgänger. Der Mann kam zu Fall und entfernte sich anschließend in Richtung Wall. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er eine Verletzung davontrug. Der Unbekannte ist circa 160 cm groß und etwa 70 Jahre alt. Er hat einen gebeugten Rücken und trug ein blaues Jackett. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

