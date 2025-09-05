PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nachdem es in Elberfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem 
Fußgänger und einem Auto kam, sucht die Polizei nach Zeugen.

Als ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Transporter auf der 
Kirchstraße am 04.09.2025, gegen 16:30 Uhr rangierte, kam es zum 
Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fußgänger. Der Mann kam zu
Fall und entfernte sich anschließend in Richtung Wall. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass er eine Verletzung davontrug.

Der Unbekannte ist circa 160 cm groß und etwa 70 Jahre alt. Er hat 
einen gebeugten Rücken und trug ein blaues Jackett.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 13:27

    POL-W: W Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Lüttringhausen

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Freitag (05.09.2025, gegen 01:00 Uhr) ereignete sich auf der Lüttringhauser Straße in Höhe eines Hotels ein Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem VW Touran auf der Lüttringhauser Straße in Richtung Lindenallee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen einen geparkten Renault Kangoo. Dieser wurde durch den Aufprall auf ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:17

    POL-W: W Täter flüchtet nach gefährlicher Körperverletzung - Polizei bittet um Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am Mittwochabend (03.09.2025, gegen 22:20 Uhr) erlitt ein Busfahrer (46 j.) schwere Verletzungen, nachdem ein bislang Unbekannter in der Sedanstraße auf ihn einschlug. Der Geschädigte fuhr einen Linienbus und musste, nachdem er schon anfuhr, an einer roten Ampel in Höhe der Bushaltestelle Alter Markt warten. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:12

    POL-W: W Raub in Oberbarmen

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (03.09.2025, 20:25 Uhr) kam es in Oberbarmen zu einem Raub auf einen Jugendlichen. Eine größere Gruppe junger Männer griffen einen 17-Jährigen auf der Hagener Straße unvermittelt an. Sie schlugen und traten ihn. Dabei setzten sie auch einen Gürtel und Pfefferspray ein. Als der Geschädigte am Boden lag, stahlen sie seine Kopfhörer und entfernten sich in der Folge in Richtung Schwarzbach. Der 17-Jährige musste vom Rettungsdienst zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren