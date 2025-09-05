PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Lüttringhausen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Freitag (05.09.2025, gegen 01:00 Uhr) ereignete sich 
auf der Lüttringhauser Straße in Höhe eines Hotels ein 
Verkehrsunfall.

Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem VW Touran auf der Lüttringhauser 
Straße in Richtung Lindenallee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam 
er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen einen 
geparkten Renault Kangoo. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen 
Audi A5 geschoben. Der 23-jährige Beifahrer erlitt dabei leichte 
Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur ambulanten 
Behandlung in ein Krankenhaus.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden 
abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

