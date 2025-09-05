Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Lüttringhausen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Freitag (05.09.2025, gegen 01:00 Uhr) ereignete sich auf der Lüttringhauser Straße in Höhe eines Hotels ein Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem VW Touran auf der Lüttringhauser Straße in Richtung Lindenallee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen einen geparkten Renault Kangoo. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen Audi A5 geschoben. Der 23-jährige Beifahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

