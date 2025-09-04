PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Täter flüchtet nach gefährlicher Körperverletzung - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Mittwochabend (03.09.2025, gegen 22:20 Uhr) erlitt ein Busfahrer 
(46 j.) schwere Verletzungen, nachdem ein bislang Unbekannter in der 
Sedanstraße auf ihn einschlug.

Der Geschädigte fuhr einen Linienbus und musste, nachdem er schon 
anfuhr, an einer roten Ampel in Höhe der Bushaltestelle Alter Markt 
warten. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Mann noch in 
den Bus einzusteigen. Dies konnte durch den Busfahrer nicht 
ermöglicht werden. In der Folge setzte der Linienbus seine Fahrt über
die Carnaper Straße und Schützenstraße in Richtung Sedanstraße fort.

An der Haltestelle Schwalbenstraße näherte sich der Unbekannte 
plötzlich dem Bus und schlug gegen die Scheibe des Fahrerfensters. 
Als der Busfahrer (deutsch-marokkaner) ausstieg, griff ihn der Täter 
unvermittelt an. Durch den Angriff fiel der 46-Jährige zu Boden. Auf 
dem Boden liegend wurde weiter (unter anderem mit einer Mülltonne) 
auf den Mann eingeschlagen. Erst als Zeugen aus dem Bus ausstiegen 
ließ der Angreifer von dem Fahrer ab und flüchtete zu Fuß in Richtung
Schützenstraße.

Der Busfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den 
Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter ist circa 20 Jahre alt und 180 cm groß. Er trug einen 
weißen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Zudem hat er etwas 
längere dunkle Haare und einen dunklen Vollbart.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Angreifer 
machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

