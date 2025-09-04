Polizei Wuppertal

POL-W: W Täter flüchtet nach gefährlicher Körperverletzung - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Mittwochabend (03.09.2025, gegen 22:20 Uhr) erlitt ein Busfahrer (46 j.) schwere Verletzungen, nachdem ein bislang Unbekannter in der Sedanstraße auf ihn einschlug. Der Geschädigte fuhr einen Linienbus und musste, nachdem er schon anfuhr, an einer roten Ampel in Höhe der Bushaltestelle Alter Markt warten. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Mann noch in den Bus einzusteigen. Dies konnte durch den Busfahrer nicht ermöglicht werden. In der Folge setzte der Linienbus seine Fahrt über die Carnaper Straße und Schützenstraße in Richtung Sedanstraße fort. An der Haltestelle Schwalbenstraße näherte sich der Unbekannte plötzlich dem Bus und schlug gegen die Scheibe des Fahrerfensters. Als der Busfahrer (deutsch-marokkaner) ausstieg, griff ihn der Täter unvermittelt an. Durch den Angriff fiel der 46-Jährige zu Boden. Auf dem Boden liegend wurde weiter (unter anderem mit einer Mülltonne) auf den Mann eingeschlagen. Erst als Zeugen aus dem Bus ausstiegen ließ der Angreifer von dem Fahrer ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Schützenstraße. Der Busfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter ist circa 20 Jahre alt und 180 cm groß. Er trug einen weißen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Zudem hat er etwas längere dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Angreifer machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

