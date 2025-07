POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich mit vier leichtverletzten Personen FULDA. Am Samstag, (19.07), gegen 10:05 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Bardostraße / Haimbacher Straße / Maberzeller Straße / Langebrückenstraße zum Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 49-jähriger Mann aus Hünfeld befuhr mit seinem VW Touran die Maberzeller Straße in Richtung Bardostraße. Zeitgleich befuhr ein 35-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Kia ProCeed die Haimbacher Straße in Richtung Langebrückenstraße. Mutmaßlich infolge Missachtung der rotlichtzeigenden LZA fuhr der wartepflichtige VW Fahrer in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit dem Fahrzeug des 35-jährigen. Infolge des Aufpralls wurde die 53-jährige Beifahrerin im VW Touran verletzt. Der Fahrer des Kia erlitt einen Schock und wurde, ebenso wie seine 34-jährige Beifahrerin und ein zweijähriges Kleinkind, nach einer Erstbegutachtung im Krankenhaus bereits wieder entlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

LKW schiebt zwei PKW aufeinander

BAD HERSFELD. Am Donnerstag (17.07.) befuhr ein 64-jähriger aus Italien mit seinem LKW die Homberger Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 108 kollidierte er mit einem, am Straßenrand haltenden PKW und schob diesen auf einen weiteren, abgeparkten PKW auf. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 4.000 Euro.

Rollerfahrer weicht Wildschwein aus und kommt zu Fall HERINGEN-HERFA. Am Freitag (18.07.), gegen 03:30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Heringen mit seinem Kleinkraftrad die Landesstraße 3255, aus Ri. Herfa kommend, in Richtung Wölfershausen. Als plötzlich direkt vor ihm ein Wildschwein die Fahrbahn querte, leitete er eine Gefahrenbremsung ein. Der 39-Jährige konnte einen Zusammenstoß verhindern, kam aber zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An seinem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

