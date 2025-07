Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Landkreis Fulda (ots)

Am Freitag (18.07.) kam gegen 12.15 Uhr ein Radfahrer im Bereich von Hilders-Liebhards von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Der 64-Jährige Radfahrer aus dem Wetteraukreis befuhr mit seinem E-Bike den geteerten Verbindungsweg von Oberbernhards in Richtung Milseburg Bahnhof. Auf einer Gefällstrecke mit anschließender Rechtskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein E-Bike und es kam zum Sturz. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Zeuge wählte den Notruf. Unverzüglich wurde der Radfahrer durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Am E-Bike entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 850 Euro und es war in der Folge nicht mehr fahrbereit.

