Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Angriff auf Busfahrer - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitag (05.09.2025) erschien ein 21-Jähriger mit türkisch-deutscher Staatsangehörigkeit mit seinem Anwalt auf der Polizeiwache Barmen, da er von gegen ihn laufenden Fahndungsmaßnahmen erfahren hatte. Der Mann ist dringend verdächtig, einen Busfahrer körperlich angegriffen und schwer verletzt zu haben (siehe Pressemeldung vom 04.09.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6110837). Im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen konnten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei den Tatverdächtigen identifizieren. Mitentscheidend hierfür waren die Angaben eines Zeugen. Anschließend beantragte die Staatsanwaltschaft unverzüglich einen Durchsuchungsbeschluss, welcher durch das zuständige Amtsgericht Wuppertal erlassen wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte beweiserhebliche Gegenstände (Bekleidung mit mutmaßlicher Blutanhaftung) die sie sicherstellten. Zudem beantragte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht die Anordnung der Untersuchungshaft. Nachdem der 21-Jährige auf der Wache erschien, nahm ihn die Polizei fest und überstellten ihn der Justiz. Dem Beschuldigten wurde daraufhin am Samstag der gegen ihn bereits erlassene Haftbefehl verkündet. Mit dem Einverständnis des bei der Identifizierung beteiligten Zeugen wurde dessen Name den Wuppertaler Stadtwerken und ihm eine Kontaktmöglichkeit zu den Stadtwerken mitgeteilt. Er kann dort die von den Stadtwerken für sachdienliche Hinweise ausgelobte Belohnung abholen. Dem Beschuldigten droht für den Fall seiner Verurteilung eine Freiheitstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Der bei der Tat verletzte Busfahrer konnte inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

