Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Angriff auf Busfahrer - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitag (05.09.2025) erschien ein 21-Jähriger mit 
türkisch-deutscher Staatsangehörigkeit mit seinem Anwalt auf der 
Polizeiwache Barmen, da er von gegen ihn laufenden Fahndungsmaßnahmen
erfahren hatte. Der Mann ist dringend verdächtig, einen Busfahrer 
körperlich angegriffen und schwer verletzt zu haben (siehe 
Pressemeldung vom 04.09.2025, 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6110837). 

Im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen konnten Beamtinnen und Beamte der 
Kriminalpolizei den Tatverdächtigen identifizieren. Mitentscheidend 
hierfür waren die Angaben eines Zeugen. Anschließend beantragte die 
Staatsanwaltschaft unverzüglich einen Durchsuchungsbeschluss, welcher
durch das zuständige Amtsgericht Wuppertal erlassen wurde.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die 
Einsatzkräfte beweiserhebliche Gegenstände (Bekleidung mit 
mutmaßlicher Blutanhaftung) die sie sicherstellten. Zudem beantragte 
die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht die Anordnung der
Untersuchungshaft.

Nachdem der 21-Jährige auf der Wache erschien, nahm ihn die Polizei 
fest und überstellten ihn der Justiz. Dem Beschuldigten wurde 
daraufhin am Samstag der gegen ihn bereits erlassene Haftbefehl 
verkündet. Mit dem Einverständnis des bei der Identifizierung 
beteiligten Zeugen wurde dessen Name den Wuppertaler Stadtwerken und 
ihm eine Kontaktmöglichkeit zu den Stadtwerken mitgeteilt. Er kann 
dort die von den Stadtwerken für sachdienliche Hinweise ausgelobte 
Belohnung abholen. Dem Beschuldigten droht für den Fall seiner 
Verurteilung eine Freiheitstrafe zwischen sechs Monaten und zehn 
Jahren. Der bei der Tat verletzte Busfahrer konnte inzwischen aus dem
Krankenhaus entlassen werden und befindet sich auf dem Weg der 
Besserung.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

