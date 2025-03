Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen von Montag zu Dienstag in ein Lebensmittelgeschäft in der Erfurter Krämpfervorstadt ein. Mit Gewalt brachen die Täter zunächst einen an der Eingangstür angebrachten Schlüsselkasten auf. Anschließend verschafften sie sich Zutritt in das Objekt und stahlen u. a. eine Geldkassette mit Bargeld sowie ein Kartenlesegerät im Gesamtwert von etwa 260 Euro. Vor Ort wurden durch die eingesetzten Beamten Spuren der Täter gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (DS)

