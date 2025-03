Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall zwischen Streifenwagen und Straßenbahn

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einer Straßenbahn kam es Mittwochmorgen in Erfurt. Nach ersten Ermittlungen war das Polizeiauto im Rahmen der normalen Streifentätigkeit gegen 07:40 Uhr auf der Krämpferstraße in Richtung Leipziger Platz unterwegs gewesen. Kurz vor der Haltestelle Leipziger Platz kam der Funkwagen etwas nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit einer dahinter fahrenden Straßenbahn. Durch den Zusammenstoß verletzte sich ein Fahrgast in der Tram leicht, musste jedoch vor Ort nicht medizinisch behandelt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. (DS)

