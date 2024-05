Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 23-jähriger Afghane angegriffen und verletzt

Die Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Am 11.05.2024 gegen kurz nach 13:00 Uhr kam es nach vorläufigen Erkenntnissen in der Nähe der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zu einem Messerangriff auf einen 23jährigen Afghanen. An der Tat sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein, welche gegenwärtig noch flüchtig sind. Der Geschädigte wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tathintergründe sind Gegenstand laufender Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei dem Tatort könnte es sich um den Bereich rund um die Bushaltestelle vor der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, werden gebeten sich, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. verfasst: Dikty, PHK Streifenführer (V), PHR Schwerin verantwortlich und Rückfragen an: Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell