Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte bewerfen Panzerdenkmal mit Farbballons

Lalendorf (ots)

Am 11.05.2024 gegen 13:00 Uhr entdeckten die Gemeindevertreter, dass das Panzerdenkmal in Lalendorf mit Luftballons, welche mit blauer und gelber Farbe befüllt waren, beworfen wurde. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Teterow stellten vor Ort fest, dass die der Bundesstraße 104 zugewandte Seite des sowjetischen Panzers vom Typ T-34 auf einer Fläche von ca. 4 x 3 Metern beschädigt wurde. Zeugen zufolge soll die Sachbeschädigung zwischen dem 07.05.2024, 10:00 Uhr und 10.05.2024, 10:00 Uhr stattgefunden haben. Durch Verantwortliche der Gemeinde wurde die Entfernung der Farbe nach Abschluss der polizeilichen Tatortarbeit veranlasst. Im Anschluss wurden weitere Denkmäler in der betroffenen überprüft. Diese sind unversehrt geblieben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Teterow unter 03996 1560, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

