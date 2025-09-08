PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall auf der Ittertalstraße

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (07.09.2025, 19:45 Uhr) kam es in Solingen zu einem 
größeren Verkehrsunfall.

Ein 18-Jähriger war in Begleitung zweier Beifahrer (m 10, w 18) mit 
seinem Peugeot 207 von der Bausmühlenstraße kommend auf der 
Ittertalstraße unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster 
Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und 
prallte gegen eine Hauswand. In der Folge rammte er einen geparkten 
Seat Ibiza, der gegen einen Opel Mokka geschoben wurde.

Bei der Karambolage wurden zudem zwei Mülltonnen und ein Garagentor 
beschädigt.

Eine umherfliegende Mülltonne beschädigte einen geparkten BMW X2

Der Unfallfahrer erlitt eine leichte Verletzung.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins 
Krankenhaus.

Der Sachschaden beträgt circa 12.000 Euro.

Der Führerschein des 18-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

