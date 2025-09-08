Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall auf der Ittertalstraße

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (07.09.2025, 19:45 Uhr) kam es in Solingen zu einem größeren Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war in Begleitung zweier Beifahrer (m 10, w 18) mit seinem Peugeot 207 von der Bausmühlenstraße kommend auf der Ittertalstraße unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. In der Folge rammte er einen geparkten Seat Ibiza, der gegen einen Opel Mokka geschoben wurde. Bei der Karambolage wurden zudem zwei Mülltonnen und ein Garagentor beschädigt. Eine umherfliegende Mülltonne beschädigte einen geparkten BMW X2 Der Unfallfahrer erlitt eine leichte Verletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt circa 12.000 Euro. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde beschlagnahmt.

