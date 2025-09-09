Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Wuppertal (ots)

Seit gestern (08.09.2025) nahm die Polizei im Bergischen Städtedreieck sechs Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - Am Friedenshain gelangten Unbekannte zwischen dem 06.09.2025 und dem 08.09.2025 in ein Gebäude der Kirchengemeinde. Sie stahlen Bargeld. Zwischen dem 05.09.2025 und dem 08.09.2025 drangen Diebe in Geschäftsräume an der Hainstraße ein und nahmen Bargeld weg. Bei einem Einbruchversuch blieb es an einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wasserstraße. Dem oder den Tätern gelang es nicht die Tür aufzuhebeln. Der Versuch trug sich zwischen dem 04.09.2025 und dem 08.09.2025 zu. Am 08.09.2025 kam es zum Einbruch in eine Wohnung an der Baumeisterstraße. Der Täter stahl Kleidung, Bargeld, Schmuck und elektronische Gegenstände. Erste Ermittlungen deuten auf einen 21-Jährigen hin, der für die Tat verantwortlich sein könnte. Remscheid - An der Wallburgstraße öffneten bislang Unbekannte mit Hilfe eines Steins die Räumlichkeiten einer Sportanlage. Die Tat spielte sich am 06.09.2025, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr ab. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Solingen - Zwischen dem 07.09.2025, 17:00 Uhr, und dem 08.09.2025, 14:30 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang in die Räume eines Vereins am Zedernweg. Es wurden elektronische Geräte entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Riegel vor! Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell