Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Wuppertal (ots)

Seit gestern (08.09.2025) nahm die Polizei im Bergischen 
Städtedreieck sechs Einbrüche und Einbruchversuche auf.

Wuppertal - Am Friedenshain gelangten Unbekannte zwischen dem 
06.09.2025 und dem 08.09.2025 in ein Gebäude der Kirchengemeinde. Sie
stahlen Bargeld.

Zwischen dem 05.09.2025 und dem 08.09.2025 drangen Diebe in 
Geschäftsräume an der Hainstraße ein und nahmen Bargeld weg.

Bei einem Einbruchversuch blieb es an einer Wohnung eines 
Mehrfamilienhauses an der Wasserstraße. Dem oder den Tätern gelang es
nicht die Tür aufzuhebeln. Der Versuch trug sich zwischen dem 
04.09.2025 und dem 08.09.2025 zu.

Am 08.09.2025 kam es zum Einbruch in eine Wohnung an der 
Baumeisterstraße. Der Täter stahl Kleidung, Bargeld, Schmuck und 
elektronische Gegenstände. Erste Ermittlungen deuten auf einen 
21-Jährigen hin, der für die Tat verantwortlich sein könnte.

Remscheid - An der Wallburgstraße öffneten bislang Unbekannte mit 
Hilfe eines Steins die Räumlichkeiten einer Sportanlage. Die Tat 
spielte sich am 06.09.2025, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr ab. Nach
bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Solingen - Zwischen dem 07.09.2025, 17:00 Uhr, und dem 08.09.2025, 
14:30 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang in die Räume eines 
Vereins am Zedernweg. Es wurden elektronische Geräte entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen 
aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Riegel vor! Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der 
Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 
0202/284-1801 beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

