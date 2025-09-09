PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auto gerät in den Gegenverkehr

Wuppertal (ots)

Am 08.09.2025, kurz nach 15:00 Uhr, kam es auf der Straße Werbsiepen 
zu einem Unfall mit zwei Pkw.

Im Bereich der Bushaltestelle Werbsiepen verlor eine 18-jährige Frau 
in ihrem Nissan Navara aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle 
über ihr Fahrzeug und geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort
stieß sie mit dem VW Golf eines 53-jährigen Mannes zusammen. Der 
Nissan drehte sich dabei auf die Seite.

Der 53-Jährige sowie sein Beifahrer (58) wurden schwer verletzt und 
die 18-Jährige leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein 
Krankenhaus gebracht.
 
Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:12

    POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

    Wuppertal (ots) - Seit gestern (08.09.2025) nahm die Polizei im Bergischen Städtedreieck sechs Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - Am Friedenshain gelangten Unbekannte zwischen dem 06.09.2025 und dem 08.09.2025 in ein Gebäude der Kirchengemeinde. Sie stahlen Bargeld. Zwischen dem 05.09.2025 und dem 08.09.2025 drangen Diebe in Geschäftsräume an der Hainstraße ein und nahmen Bargeld weg. Bei einem ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:54

    POL-W: W - Auffahrunfall nach Fahrerflucht

    Wuppertal (ots) - Am 06.09.2025, gegen 21:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Langerfelder Straße / Badische Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Frau fuhr mit einem VW Golf auf der Langerfelder Straße, als sie nach links in die Badische Straße abbiegen wollte. Als sie verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein 53-jähriger Mann mit einem Tesla Model Y auf den Golf auf. Die Fahrerin sowie die vier ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 09:26

    POL-W: W Frontalzusammenstoß in Wichlinghausen

    Wuppertal (ots) - Montagmittag (08.09.2025, um 11:15 Uhr) ereignete sich auf der Gennebrecker Straße in Höhe der Einmündung zur Schellenbecker Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitt. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Fiat Panda auf der Gennebrecker Straße in nördliche Richtung. In einer Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren