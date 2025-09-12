PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (11.09.2025, 14:45 Uhr) erlitt ein Fußgänger 
schwere Verletzungen, als es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam. 

Der 54-jährige Fußgänger überquerte die Fahrbahn der Obere Hildener 
Straße an der dortigen Ampel, als ein 81-Jähriger mit seinem Mercedes
aus der Bahnstraße in die Obere Hildener Straße abbiegen wollte. 
Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. 

Der 54-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und 
wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

