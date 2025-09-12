Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (11.09.2025, 14:45 Uhr) erlitt ein Fußgänger schwere Verletzungen, als es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam. Der 54-jährige Fußgänger überquerte die Fahrbahn der Obere Hildener Straße an der dortigen Ampel, als ein 81-Jähriger mit seinem Mercedes aus der Bahnstraße in die Obere Hildener Straße abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der 54-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell