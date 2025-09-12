PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall auf der Schwarzbach

Wuppertal (ots)

Am 11.09.2025, gegen 18:50 Uhr, erlitt ein 6-jähriger Junge nach 
einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen.

Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem Fiat Punto auf der Straße Schwarzbach 
in Richtung Berliner Straße. Kurz vor der Einmündung zur Hügelstraße 
lief der Junge unvermittelt auf die Straße, wo es zum Zusammenstoß 
mit dem Fiat kam. 

Der Rettungsdienst brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein
Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die Straße Schwarzbach in beide 
Richtungen komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

