POL-W: W Verkehrsunfall auf der Schwarzbach
Wuppertal (ots)
Am 11.09.2025, gegen 18:50 Uhr, erlitt ein 6-jähriger Junge nach einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem Fiat Punto auf der Straße Schwarzbach in Richtung Berliner Straße. Kurz vor der Einmündung zur Hügelstraße lief der Junge unvermittelt auf die Straße, wo es zum Zusammenstoß mit dem Fiat kam. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße Schwarzbach in beide Richtungen komplett gesperrt.
