Polizei Wuppertal

POL-W: SG Aufbrüche von Geldautomaten in Solingen

Wuppertal (ots)

In Solingen kam es seit gestern (17.09.2025) zu zwei Aufbrüchen von Geldautomaten. Bislang Unbekannte öffneten, mit einem noch nicht bekannten Werkzeug, einen freistehenden Geldautomaten am Schloßplatz in Solingen Burg. Die Tat spielte sich in den frühen Morgenstunden des 17.09.2025, zwischen 00:50 Uhr und 02:15 Uhr ab. Eine vergleichbare Tat ereignete sich heute Morgen (18.09.2025, 02:36 Uhr) an einem Geldautomaten an der Löhdorfer Straße unweit der Höhscheider Straße. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Straftaten in einem Zusammenhang stehen. Bei beiden Taten konnten drei verdächtige Männer beobachtet werden, die sich mit einem Fahrzeug entfernten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 bei der Polizei zu melden.

